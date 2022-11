Portugal e Andorra assinam protocolo de cooperação sobre alterações climáticas

JN/Agências Hoje às 18:01 Facebook

Portugal e Andorra assinaram esta quarta-feira um protocolo de entendimento destinado à cooperação e troca de medidas e experiências na área da sustentabilidade e luta contra as alterações climáticas.

O protocolo foi assinado hoje pelo ministro do Ambiente e Ação Climática, Duarte Cordeiro, e pela ministra do Ambiente, Agricultura e Sustentabilidade de Andorra, Sílvia Calvó, durante a conferência da ONU sobre o clima (COP27), que decorre desde dia 6 em Sharm el-Sheikh, no Egito.

De acordo com o documento as duas partes vão trocar informações sobre todos os aspetos relacionados com as alterações climáticas, como as políticas para alcançar a neutralidade carbónica, e com a forma de conservar a biodiversidade.

Após uma reunião entre os dois responsáveis a ministra disse que Andorra vai promover na quinta-feira um encontro para unir sob a mesma voz os territórios de montanha afetados pelas alterações climáticas.

Silvia Calvó disse estar especialmente interessada no projeto português sobre baterias para armazenar a energia de origem renovável.