Portugal e Brasil assinam acordo na área da saúde e da investigação biomédica

O governo português e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) assinaram, este sábado, um acordo na área da saúde e da investigação biométrica na 13ª cimeira luso-brasileira, em Lisboa

A cooperação entre Portugal e o Brasil na área da saúde e da investigação biomédica sai reforçada da primeira cimeira luso-brasileira em sete anos, com a assinatura do memorando de entendimento com a FioCruz, assinado, da parte portuguesa, pela ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, pelo secretário de Estado da Economia, Pedro Cilínio, e pela secretária de Estado da Promoção da Saúde, Margarida Tavares, e o presidente da fundação vinculada ao ministério da saúde brasileiro, Mário Santos Moreira.

Este é um dos 13 acordos de cooperação bilateral assinados, este sábado, entre o governo português e brasileiro durante a cimeira luso-brasileira, abrangendo áreas como a educação, justiça, saúde, economia e cultura. A cimeira decorreu esta tarde com a presença do primeiro-ministro, António Costa, e o presidente do Brasil, Lula da Sila, e os ministros dos dois países, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

PUB

Os governos preveem "desenvolver conjuntamente produtos e serviços inovadores de saúde e a participação em projetos de investigação na área da saúde envolvendo cientistas da Fundação Oswaldo Cruz-Fiocruz, bem como de instituições portuguesas, fortalecendo a ligação entre ambas as comunidades científicas através de laboratórios colaborativos, explicam os três ministério numa nota enviada às redações.

Deste compromisso esperam que sejam criados cursos, seminários e conferências científicas "com o propósito de gerar sinergias e capacitar investigadores para áreas estratégicas e prioritárias para ambos os países", bem como programas de formação de investigadores na área biomédica, através de cursos e estágios de curta duração.

Os dois países vão apostar ainda em "acordos tecnológicos mútuos" para atrair empresas portuguesas na área da biotecnologia em território brasileiro e empresas brasileiras com esta mesma base em território português.