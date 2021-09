Portugal é décimo país da União Europeia com menos novos casos

JN/Agências Hoje às 14:31 Facebook

Portugal é o décimo país da União Europeia com menos novos casos diários, 90, de infeção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes na última semana, segundo o site estatístico Our World in Data.

Com 502 casos diários, a Eslovénia é o país-membro com a maior média neste indicador, seguida da Lituânia (397), Estónia (330), Croácia (282) e Letónia (257).

A média na União Europeia de novos casos diários por milhão de habitantes está em 108 e a mundial situa-se em 68.

No resto do mundo, entre os países com mais de um milhão de habitantes, a Sérvia está com a média diária de novos casos mais elevada (1020), seguindo-se a República Dominicana (946), Israel (908) e Mongólia (867).

Em termos de média de mortes diárias atribuídas à covid-19, Portugal é o 17.º país da União, com 0,6 mortes por milhão de habitantes nos últimos sete dias.

Com 10,4 novas mortes por dia, a Bulgária é o estado-membro na posição cimeira deste indicador, seguida da Lituânia (5,5), Grécia (4)e Roménia (3,9).

Neste indicador, a média diária da União Europeia está em 1,23 e a mundial em 1,1.

Globalmente, a média diária de novas mortes mais elevada verifica-se nas Bahamas (18,3), Macedónia do Norte (13,7), Geórgia (12,7), Malásia (11,9).