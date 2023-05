Portugal e Espanha analisam controlo de fronteiras

JN/Agências Hoje às 14:30 Facebook

Portugal e Espanha vão analisar na sexta-feira a reposição do controlo de fronteiras terrestres durante a Jornada Mundial da Juventude, disse o ministro da Administração Interna, admitindo que muitos peregrinos podem chegar a Lisboa via Espanha.

"Tenho na próxima sexta-feira uma reunião com o ministro do Interior espanhol para trabalhar a agenda de Espanha para a presidência da União Europeia e naturalmente que esse assunto [fecho de fronteiras] será abordado", disse aos jornalistas José Luís Carneiro.

O ministro recordou que a coordenação da segurança da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), evento que se realiza em Lisboa na primeira semana de agosto e deverá contar com cerca de 1,5 milhões de pessoas, é uma competência do secretário-geral do Sistema de Segurança Interna (SSI).

O governante, que falava no final da cerimónia que assinalou o 112.º aniversário da GNR, adiantou que será tido um "diálogo com o ministro do interior espanhol", lembrando que Espanha também já organizou uma Jornada Mundial da Juventude.

Segundo José Luís Carneiro, já existiu uma reunião com o responsável da polícia espanhol e que o comandante-geral da GNR tem estado em contacto com os seus congéneres espanhóis e europeus.

"Vamos também ouvir o comandante-geral da GNR, que tem a responsabilidade da coordenação das operações no que respeita ao trânsito rodoviário. Temos a expectativa que muitos dos movimentos se façam por via dos aeroportos de Espanha, ou seja, voos que se dirigirão para os aeroportos espanhóis e depois que o movimento para Portugal se possa fazer por via rodoviária", frisou, sustentando que, além do parecer do ministro do Interior espanhol, a reposição do controlo de fronteiras será também avaliada no âmbito das forças de segurança.

José Luís Carneiro indicou que a GNR e a PSP têm vindo a cooperar com o secretário-geral do SSI no que respeita ao plano geral de segurança e respetivos planos operacionais de cada uma das forças de segurança, salientando também o papel da Autoridade Nacional de Emergência a Proteção Civil (ANEPC).

Questionado se o plano de segurança já está concluído, remeteu para o secretário-geral do SSI, mas no que diz respeito à PSP, GNR e ANEPC "toda a disponibilidade tem estado colocada da preparação dos planos de segurança de cada uma destas forças".

O ministro disse ainda que "todos os meios humanos e materiais foram colocados à disposição da GNR, PSP e ANEPC".

A JMJ vai realizar-se em Lisboa entre os dias 1 e 6 de agosto e contará com a presença do Papa Francisco.