Portugal e Espanha negoceiam ligações ferroviárias em setembro

Marisa Silva Hoje às 12:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Os ministros responsáveis pela pasta da ferrovia de Portugal e Espanha vão encontrar-se, em setembro, para negociar as ligações ferroviárias entre os dois países. Os serviços estão suspensos desde o início da pandemia e ainda não há data para serem reativados. A informação é avançada, esta terça-feira, pela imprensa espanhola.

Tal como o JN noticiou, em março de 2020, a circulação do comboio noturno Lusitânia (Lisboa-Madrid) foi interrompida por força da pandemia. Dois anos depois, tanto o Ministério das Infraestruturas como a Comboios de Portugal garantem estar em "estudo vários modelos de negócio para encontrar soluções que apresentem boas condições de sustentabilidade para a retoma dos serviços". No entanto, não adiantam prazos.

A falta de ligações ferroviárias entre os dois países estará, de acordo com o jornal espanhol "Cinco Días", no centro de uma reunião agendada para setembro entre o ministro português das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, e a ministra espanhola dos Transportes, Raquel Sánchez. Além do serviço ferroviário entre Lisboa e Madrid, o encontro servirá ainda para debater as ligações de alta velocidade entre os dois países para a próxima década.

Segundo o jornal espanhol, Portugal e Espanha são os únicos países vizinhos da União Europeia sem ligação ferroviária entre as suas capitais, apesar do elevado fluxo de transporte de passageiros e mercadorias entre os dois países. Quer seja por estrada ou por avião.