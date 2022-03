Portugal e Espanha terão exceção para baixar preços da energia

JN/agências Hoje às 19:25 Facebook

Twitter

Partilhar

Os líderes da União Europeia concordaram num "tratamento especial" à Península Ibérica para poder "lidar com a sua situação muito específica" em termos de preços da eletricidade.

"Concordámos na possibilidade de a Península Ibérica ter um tratamento especial, de modo que possa lidar com a situação muito específica em que está e gerir os preços da eletricidade nos modos que tivemos a discutir no Conselho", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, numa conferência de imprensa no final dos dois dias de trabalhos do Conselho Europeu.

A Península Ibérica tem uma situação muito específica", reiterou, sublinhando que "o mix energético inclui uma grande carga de renováveis, o que é muito bom", tendo como ponto negativo as "muito poucas interligações" ao resto da Europa.

Os líderes dos 27 analisaram "várias abordagens" para lidar com a crise energética, disse a presidente da Comissão Europeia, remetendo para maio o anúncio de opções específicas, nomeadamente para separar o preço do gás do da eletricidade.

Os 27 chefes de Estado e de Governo da UE pediram hoje à Comissão que apresente propostas que resolvam efetivamente o problema dos preços excessivos da eletricidade, preservando, simultaneamente, a integridade do Mercado Único e a segurança da oferta e evitando custos orçamentais desproporcionados, segundo o texto das conclusões do Conselho Europeu.