Portugal é o 2.º país europeu a usar mais as renováveis no aquecimento doméstico

Portugal é o 2.º país europeu que utiliza mais as energias renováveis para aquecer as habitações. Porém, o reduzido uso dos transportes públicos penaliza um progresso mais sustentável no país. Estamos entre os piores no que diz respeito à gestão de resíduos e à conservação da natureza, segundo um relatório apresentado esta manhã.

Em Portugal, mais de metade (57%) da energia utilizada no aquecimento doméstico, tanto do espaço como da água, provém de energias renováveis, como o uso de madeira (33%) - fonte classificada pela União Europeia como renovável -, de bombas de calor (19%) e de sistemas solares térmicos (4%), de acordo com a consultora Oliver Wyman.

O país ocupa, por isso, o 2.º lugar no ranking quanto à sustentabilidade dos edifícios, com 78 pontos num total de 100, ficando apenas atrás da Roménia (82). É o líder nesta área entre o conjunto de países do sul da Europa, contrariando ainda a tendência dos países ocidentais de terem um fraco desempenho nas energias renováveis, dependendo mais dos combustíveis fósseis para aquecerem as casas.

Já o consumo energético per capita em Portugal é um dos mais baixos, desde logo devido às condições climatéricas favoráveis. Ainda assim, Portugal tem um baixo número de projetos de edifícios construídos com certificação de construção sustentável, de acordo com o relatório.

Estes são alguns dos resultados do primeiro estudo de índice de Transição Verde (GTI, sigla em inglês), uma avaliação feita a 29 países europeus - os 27 estados-membros da União Europeia, o Reino Unido e a Noruega - em termos de desempenho sustentável, determinado por fatores como o uso de tecnologias de transição pelas empresas energéticas, o grau de sustentabilidade ambiental do sistema económico, as emissões de carbono produzidas pela indústria, a qualidade ambiental dos transportes, a eficiência energética dos edifícios, o grau de circularidade na gestão de resíduos em cada país e o nível de conservação da natureza.

Portugal destaca-se ainda no que diz respeito ao uso de tecnologias de transição energética, sendo o 2.º país europeu onde existem projetos de hidrogénio verde de grande dimensão em relação ao seu PIB, e o 5.º com projetos de maior capacidade de armazenamento relacionados com baterias. Posiciona-se em 10.º lugar no que toca ao peso das energias renováveis e biocombustíveis na produção de eletricidade (60% face aos 45% da média europeia em 2020). No entanto, Portugal não tem ainda projetos de captura e armazenamento de carbono, ao contrário do que acontece em metade dos países europeus,

Por outro lado, Portugal esta entre os três piores (27.º) quanto à taxa de utilização de transportes públicos: em 2019, os transportes públicos, como os comboios e os autocarros, representam, para os portugueses, apenas 12% das suas deslocações em 2019, enquanto a média europeia é de 18%.

Em termos económicos, "há um esforço de melhoria claramente visível", visto que Portugal não só reduziu 10% o seu consumo de energia entre 2015 e 2020, como também investiu mais verbas públicas na investigações e desenvolvimento ambiental, ultrapassando a média europeia nestes fatores, como explicou a consultora da Oliver Wyman Ibéria Sofia Cruz, que esteve envolvida na realização do relatório.

Segundo os consultores, Portugal deve melhorar na gestão de resíduos: atualmente cada português gera em média 0,51 toneladas de lixo doméstico, um número 22% acima da média europeia. Apenas 2% dos resíduos são reciclados ou reutilizados, sendo que cada português acabou por depositar nos aterros sanitários 263 kg de resíduos em 2020. Cerca de 10 kg a mais do que em países com cenários mais positivos, como a Holanda, a Bélgica, a França e a Itália.

Portugal apresentou resultados fracos em todos os indicadores de natureza, desde logo o índice de áreas terrestres e marinhas protegidas, ocupando o último lugar. "Em termos de áreas protegidas, temos apenas 3% em todo o território, pelo que ficamos muito abaixo da média europeia de 17%", exemplificou Sofia Cruz.

Portugal entre os 18 países com melhor desempenho ambiental

De forma geral, os Países Baixos lideram o ranking, com 57 pontos, mas os países escandinavos também obtiveram as melhores classificações. Portugal posiciona-se no 18.º lugar, quatro lugares atrás da Espanha, com 48 pontos, um resultado alinhado com a média europeia. "Ainda há um longo caminho a percorrer, sobretudo se queremos atingir uma transição em todas estas categorias", alertou Sofia Cruz.

O relatório mostra que os países com um elevado PIB per capita tendem a obter um melhor desempenho no índice, uma vez que "os países mais ricos têm mais dinheiro para fazer os investimentos necessários a esta transição", explicou Sofia Cruz. Portugal, "apesar do seu PIB per capita, terminou numa posição favorável", salientou.

Ainda assim há exceções, como o Luxemburgo (13.º lugar), a Irlanda (16.º) e a Noruega (9.º) que apresentam um pior resultado em comparação com a sua riqueza. Por outro lado, a Itália (10.º), a Estónia (3.º) e a Eslovénia (11.º), apesar de terem um PIB per capita mais baixo, estão entre os melhores classificados.