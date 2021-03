Portugal é o país com menos casos de covid-19 na União Europeia

JN Hoje às 16:41 Facebook

Com uma média de 93 casos por 100 mil habitantes, Portugal é atualmente o país da União Europeia com a menor taxa de incidência da covid-19, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC).

Se há pouco mais de um mês Portugal era o país com maior taxa, com uma incidência de 1190 casos por 100 mil habitantes, agora ocupa a melhor posição, com apenas 93 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

De acordo com os dados do ECDC, Portugal ocupa o primeiro lugar na lista de países com os números mais baixos da UE, seguido pela Irlanda, com 144 casos por 100 mil habitantes, e pela Espanha, com 147 casos.

Já a República Checa continua a ser o país da União Europeia com maior incidência, com 1518 casos por 100 mil habitantes, seguido pela Estónia (1464), Hungria (934), Malta (693) e o Chipre (557).

Considerado todos os países da Europa (e não apenas os 27 Estados-membros da UE), Portugal encontra-se na 9.ª posição entre os países com menor taxa de incidência.

A média europeia está nas 283 infecções por 100 mil habitantes, um número superior face ao da semana passada.