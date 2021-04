Portugal é o país que mais sofre com a doença dos pezinhos

Marisa Silva Hoje às 07:17 Facebook

Estudo sobre paramiloidose recebe, esta quinta-feira, prémio da Bial. Cerca de 20% dos doentes de todo o Mundo são nacionais.

Portugal é o país com mais doentes a sofrer de paramiloidose, uma patologia hereditária vulgarmente conhecida como a "doença dos pezinhos", que afeta cerca de duas mil pessoas em território nacional. Cerca de 20% dos perto de 10 mil casos conhecidos em todo o Mundo, embora possam existir doentes não diagnosticados. Os dados foram fornecidos ao JN por Teresa Coelho, diretora do serviço de Neurofisiologia do Hospital de Santo António, no Porto, e coordenadora do estudo "A Paramiloidose em Portugal e no Mundo: de doença fatal a doença crónica com qualidade de vida preservada", que hoje recebe o Prémio Bial de Medicina Clínica, no valor de 100 mil euros, pelas mãos de Marcelo Rebelo de Sousa.

O trabalho resultou de uma colaboração entre os dois centros de referência nacionais para a paramiloidose, localizados no Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte e no Centro Hospitalar Universitário do Porto. O estudo traça a evolução da doença desde que foi identificada até aos nossos dias. O seu surgimento remonta ao século XV, nas zonas de Póvoa de Varzim e Vila do Conde. Atualmente, a paramiloidose está espalhada por todo o país.