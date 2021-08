Covid-19: Portugal é o sétimo pior da Europa em infetados e o terceiro em mortes

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 08:36 Facebook

Portugal tem o terceiro pior registo na Europa na mortalidade e sétimo pior na taxa de incidência do vírus.

No dia em que pelo menos 98 mil jovens de 16 e 17 anos foram vacinados contra a covid-19, Portugal atingiu um milhão de infetados. O país registou mais 2571 novos casos - fixando o total nacional em 1001 118 - e 12 mortos. Portugal apresenta o terceiro pior registo da Europa em termos de média de mortes a 14 dias por milhão de habitantes, bem como a sétima pior marca a nível de incidência do vírus. Ainda assim, o número de internamentos voltou a baixar. O grupo de trabalho para o plano de vacinação estimou que, até ao final do dia, terão sido vacinados 105 mil dos 165 mil que estão agendados para este fim de semana.

O coordenador do grupo de trabalho, Gouveia e Melo, não escondeu a satisfação por os jovens terem aderido à vacina. "Andei pelos centros [de vacinação] de manhã e vi muita gente alegre por poder, finalmente, ser vacinada", afirmou o vice-almirante, de visita a um local de vacinação em Loures. "Estou muito confiante de que isto vai correr muito bem", referiu, acrescentando que, num universo de cerca de 200 mil jovens, houve "mais de 160 mil" a fazer o autoagendamento.