Portugal é um dos cinco países mais pacíficos do mundo

Portugal é considerado um dos cinco países mais pacíficos do mundo, sendo antecedido pela Islândia, Nova Zelândia e Dinamarca, segundo o ranking anual do Instituto de Economia e Paz (IEP), que mede o nível da paz em vários países do Mundo. O nosso país desceu uma posição em relação ao ano anterior.

O relatório "Global Peace Index" classificou 163 estados e territórios independentes, no qual Portugal surge em 4º lugar, marcando por ser o segundo país da União Europeia a alcançar os quintos primeiros lugares do ranking.

Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, referiu que "Portugal ser considerado um dos países mais seguros do mundo é um ativo para a qualidade de vida dos portugueses", mostrando ser uma vantagem competitiva face a outros países, pois "a questão da segurança está muito longe de ser uma questão estritamente policial, a segurança é hoje um fator decisivo para a captação de investimento, para a captação dos turistas que esperamos voltar a ter, para o reforço da imagem global do país", acrescentou o ministro.

O político afirmou ainda que "Portugal registou, em 2020, os indicadores mais baixos de criminalidade desde que existe o atual modelo de registo e é importante recordar que isso foi conseguido num ano tão difícil como este de pandemia que, em muitos países, contribuiu para o aumento da conflitualidade e para o aumento de algumas formas de criminalidade".

Os resultados deste índice mostram que no ano de 2021 o nível médio de paz deteriorou-se, marcando por ser a nona deterioração da paz nos últimos treze anos, com 87 países a melhorar as suas posições e 73 países a registar declínios no nível da paz, devido aos vários conflitos e crises da década passada, às consequências da pandemia de covid-19 e às tensões crescentes entre as principais potências do mundo.

O primeiro lugar do ranking é ocupado pela Islândia, sendo um dos países mais pacíficos do mundo desde 2008. A Europa mantém-se como o continente mais pacífico do mundo, tendo oitos dos dez países mais pacíficos (Islândia, Dinamarca, Portugal, Eslovénia, Áustria, Suíça, Irlanda e República Checa).

Portugal tem vindo a alcançar melhores posições no ranking nos últimos anos, desde que ocupou a 18ª posição em 2014.