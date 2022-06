Portugal é um dos países emergentes nas energias do mar

Os anos de 2020 e 2021 foram os melhores de sempre ao nível das energias do mar (ou energias offshore), sobretudo por causa da produção através do vento. Portugal é um dos países europeus emergentes neste domínio e a Europa é o continente com maior número de instalações, mas a China está a ganhar terreno e é a nação que está a registar o maior avanço há quatro anos consecutivos, como mostra o relatório anual do Conselho Global de Energia Eólica.

A inesgotável energia proveniente do oceano é a mais limpa e estável de todas. Para além de recursos como o vento serem mais estáveis em mar do que em terra, o impacto visual das diferentes formas de produzir energia do oceano é praticamente nulo, ao contrário da terrestre. A eólica representa cerca de 80% da energia produzida no mar, mas o facto de cerca de 80% do vento europeu soprar em águas que têm pelo menos 60 metros de profundidade faz com que seja caro instalar as eólicas no fundo.