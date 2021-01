Portugal entre os países que mais vacinam

Ana Gaspar Hoje às 09:36 Facebook

Portugal é a oitava nação da União Europeia que mais inoculações fez contra a covid-19. Itália está no topo.

Três semanas após o arranque da campanha de vacinação contra a covid-19 na União Europeia (UE), Portugal está entre os países dos 27 com mais primeiras doses da vacina dadas. Os números mais recentes, divulgados na passada sexta-feira, davam conta de 106 mil doses ministradas.