Portugal envia mais 76 mil vacinas para a Guiné-Bissau

JN/Agências Hoje às 20:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal envia esta sexta-feira para a Guiné-Bissau um novo lote de 76 mil vacinas contra a covid-19 acompanhadas de material de administração do medicamento da AstraZeneca, informa, em comunicado, a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação portuguesa.

As vacinas vão ser entregues às autoridades guineenses pela embaixada de Portugal em Bissau e são acompanhadas de seringas e agulhas, refere ainda a nota distribuída às redações.

Com esta segunda remessa de vacinas que Portugal já ofereceu à Guiné-Bissau 100 mil doses de vacinas. Em julho passado Portugal entregou 24 mil vacinas.

As ofertas enquadram-se no âmbito de plano de ação da resposta sanitária à pandemia da covid-19 entre Portugal e os países africanos lusófonos e Timor-Leste.

À luz daquele plano Portugal comprometeu-se em doar pelo menos 5% das suas vacinas àqueles países.

As vacinas vão chegar à Guiné-Bissau numa ação conjunta do ministério dos Negócios Estrangeiros, através do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, embaixada de Portugal em Bissau e o Ministério da Saúde, através da Direção-Geral da Saúde (DGS).