Portugal envia sexta carga de medicamentos para a Ucrânia

Farmacêuticas e Ministério da Saúde doaram medicamentos oncológicos, antibióticos e preparações para injetáveis, entre outros produtos de valor superior a um milhão de euros.

Saiu na manhã deste sábado, de Lisboa, o sexto carregamento de medicamentos doados por Portugal e com destino à Ucrânia. O transporte foi feito pela Força Aérea Portuguesa até ao aeroporto de Rzészów, na Polónia, no âmbito do mecanismo europeu de Proteção Civil. Dali, seguirão para o hub regional, para serem entregues em território ucraniano.

"A carga que saiu de Lisboa, esta manhã, inclui medicamentos oncológicos, antibióticos e preparações para injetáveis, entre outros produtos", explicou o Infarmed, em comunicado enviado às redações.

O valor da doação é "superior a um milhão de euros", tendo sido assegurada por "empresas do setor farmacêutico e também pelo Ministério da Saúde".

De acordo com a mesma fonte, "os medicamentos foram um dos bens identificados pelas autoridades ucranianas como fazendo falta, após o eclodir da guerra naquele país".

Desde então, o "Infarmed tem-se mantido em articulação com as várias organizações do setor, nomeadamente as associações da indústria farmacêutica, de distribuidores grossistas e de farmácias, a fim de assegurar toda esta coordenação".