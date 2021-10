Portugal excede em 10 mil milhões de euros projetos a fundos comunitários

Delfim Machado Hoje às 07:00 Facebook

Projetos aprovados estão 28% acima da verba disponível e Portugal é o país que mais excede. Muitas obras vão transitar para o Portugal 2030, mas há outras que podem ficar sem financiamento.

O valor das operações aprovadas no âmbito do Portugal 2020 já excedeu em 10 mil milhões de euros o total da verba disponível neste quadro comunitário. Os projetos ultrapassam em 28% o orçamento disponibilizado, o que faz de Portugal o país que mais o excede. Algumas obras que não tiverem cabimento orçamental podem passar para o quadro comunitário seguinte, o Portugal 2030, mas nem todas têm essa garantia.

Os dados disponibilizados pela Comissão Europeia demonstram que as operações já aprovadas pelos vários fundos do Portugal 2020 vão custar 46,4 mil milhões de euros. São mais 10,1 mil milhões do que os 36,3 mil milhões disponíveis para esses mesmos projetos.