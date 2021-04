Portugal fora de tendência europeia "preocupante" de infeções e mortes

Ana Matos Neves, agência Lusa Hoje às 08:34 Facebook

A União Europeia regista média de 500 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, que deverão levar a subidas nas mortes, prevê o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), indicando que Portugal foge à regra.

"Avaliando com base em todos os indicadores, a situação na grande maioria dos países da UE é motivo de grande preocupação, exceto em alguns países, e Portugal está entre aqueles em que consideramos que a situação é estável", afirmou em entrevista à agência Lusa o responsável pela unidade de Emergência de Saúde Pública do ECDC, Piotr Kramarz.

Ressalvando que esta análise tem por base a taxa de notificação de casos de covid-19 a 14 dias, o também chefe-adjunto do programa de doenças do ECDC observou que "este número já é de 500 por 100 mil habitantes como média para a União Europeia, o que é muito elevado".

"E tem vindo a aumentar nas últimas seis semanas, pelo que há cada vez mais casos reportados" ao nível europeu, acrescentou.

Segundo Piotr Kramarz, com "a taxa crescente de casos relatados [...] é de esperar que, dentro de algumas semanas, ou talvez mesmo na próxima semana, se comece também a ver um aumento da mortalidade", isto numa altura em que o número de internamentos e de entradas nos cuidados intensivos "permanece muito elevado".

Fora deste contexto está Portugal, de acordo com o especialista: "Depois de alguns aumentos bastante acentuados em fevereiro, os casos notificados em Portugal têm vindo a diminuir".

A posição de Piotr Kramarz surge numa altura em que, após dois meses de confinamento rigoroso que levaram a uma redução acentuada do número de infeções, Portugal começa a reabrir alguns setores, num levantamento gradual das restrições.

"No resto da Europa e exceto em Portugal [...] e, penso eu, em dois ou três outros países, a situação é motivo de grande preocupação", reforçou o especialista do ECDC, justificando que isso se deve, principalmente, à propagação da variante detetada no Reino Unido, com "uma transmissibilidade muito mais elevada do que as estirpes originais".

Em termos concretos, a variante com origem no Reino Unido do SARS-CoV-2 é já responsável por cerca de três quartos (cerca de 75%) dos casos de covid-19 na UE, realçou Piotr Kramarz, falando também numa "mortalidade ligeiramente mais elevada e maior gravidade da doença".

Dados do ECDC revelam que as mutações identificadas na África do Sul e no Brasil também se estão a propagar pela UE, mas ainda assim "em muito menor escala".

"Há muitas variantes deste vírus - é um vírus mutante -, mas estas três designámos como variantes preocupantes por serem mais transmissíveis e mais graves", contextualiza Piotr Kramarz.

A justificar os aumentos acentuados das infeções de covid-19 nas últimas semanas está também, de acordo com o especialista, uma menor adesão por parte dos cidadãos às medidas restritivas em vigor.

"As pessoas estão em geral, onde quer que olhemos, com a chamada fadiga pandémica. As pessoas estão cansadas de todas as medidas restritivas e há cada vez menos cumprimento e isto provavelmente também contribui para a situação que vemos agora", adiantou o responsável.