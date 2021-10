Portugal já perdeu um ano dos novos fundos europeus

Delfim Machado Hoje às 08:18 Facebook

Portugal ainda não submeteu a Bruxelas a proposta para o acordo de parceria do novo quadro comunitário 2021-2027, que se chama Portugal 2030 e destina mais de 24 mil milhões de euros ao nosso país.

Todos os meios estiveram focados no Plano de Recuperação e Resiliência, a bazuca, que vale menos (16,6 mil milhões), mas tinha um prazo mais apertado para entrega. Na Europa, só a Grécia já está a gastar fundos.

Ao contrário do que aconteceu com os fundos da bazuca, Portugal já não vai ser o primeiro a entregar a Bruxelas a proposta de acordo de parceria para o novo quadro comunitário Portugal 2030. Em julho, António Costa prometeu no Parlamento que ia entregar a proposta "em setembro", mas o prazo não foi cumprido. No relatório da proposta para o Orçamento do Estado para 2022, lê-se que o acordo "será apresentado à Comissão Europeia no mês de outubro", mas o prazo termina amanhã e Bruxelas ainda não o recebeu.