Portugal já recebeu 144 crianças e jovens refugiados

Entre menores e adultos, país acolheu 2925 requerentes de asilo desde 2015, mas alguns já não estão em solo luso.

Portugal acolheu 144 crianças e jovens refugiados não acompanhados desde o ano passado, sendo o terceiro país da Europa que recebe mais menores sem família. Fazem parte dos 2925 refugiados que entraram em território nacional desde 2015, oriundos principalmente da Síria, do Iraque e da Eritreia. A "larga maioria" permaneceu no país, segundo dados do gabinete da ministra de Estado e da Presidência, mas alguns já partiram para outros destinos.