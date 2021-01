Portugal já recebeu as primeiras 8400 doses de vacinas da Moderna

JN/Agências Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

O Ministério da Saúde anunciou esta quarta-feira que recebeu a primeira tranche de vacinas da Moderna.

"Portugal deverá receber 19 400 doses durante o mês de janeiro, que vão permitir inocular 9 700 pessoas, uma vez que se trata de uma vacina multidose", adianta o MS num comunicado publicado no Portal do SNS.

"A tranche de vacinas agora chegada ao nosso país será maioritariamente administrada a profissionais de saúde prioritários de hospitais privados que têm colaboração com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no tratamento e nas respostas a doentes Covid", refere também o comunicado.

Segundo o MS, "o plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal segue conforme o planeado".

De acordo com o ponto de situação efetuado pela Ministra da Saúde, Marta Temido, após reunião na segunda-feira com a task force do Plano de Vacinação contra a Covid-19, Portugal recebeu, até ao momento, 238 950 vacinas do consórcio Pfizer-BioNTech.

Foram já vacinadas mais de 75 mil pessoas, entre profissionais do SNS, profissionais do Hospital das Forças Armadas, profissionais do Instituto Nacional de Emergência Médica e profissionais e residentes em estruturas residenciais para idosos e unidades de cuidados continuados.

PUB

A UE dispõe de uma carteira de oito potenciais vacinas contra a covid-19, entre as quais a da Pfizer-BioNtech, já aprovada e a ser utilizada na UE desde final de dezembro, a da Moderna, aprovada no início de janeiro e a desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca com a universidade de Oxford, que deverá também receber 'luz verde' da Agência Europeia do Medicamento até final do corrente mês.