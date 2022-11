Portugal na "lista negra" do Catar? É "especulação", diz Marcelo

JN/Agências Hoje às 13:12 Facebook

O presidente da República esclareceu, no sábado, que Portugal e o Catar têm um "relacionamento diplomático forte", negando que haja "uma lista negra" e contrapôs "a realidade" a "uma especulação".

Questionado pelos jornalistas sobre uma notícia do jornal "Sol" que refere que Portugal vai ser colocado na lista negra do Catar, o chefe de Estado afirmou que "uma coisa é aquilo que é uma especulação, outra coisa é a realidade".

E apontou que "a realidade é muito simples, há um relacionamento diplomático, económico forte que veio do passado, que não impede que haja pontos de vista diversos, sobre matérias importantes".

"Mas não se pode dizer que haja lista negra nem lista de qualquer outra cor que afete o que é a política externa normal de um país neste caso é Portugal e Catar, como podia ser Portugal e os Emirados Árabes Unidos ou Portugal e Arábia Saudita ou outros países daquela área que têm regimes nalguns aspetos importantes muito semelhantes", considerou o Presidente da República, que falava aos jornalistas à margem de uma visita à Feira de Solidariedade Rastrillo, em Lisboa.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu também que regressou na sexta-feira daquele país, ao qual se deslocou para assistir ao jogo da seleção nacional no campeonato mundial de futebol com o Gana, e se encontrou "com o primeiro-ministro e com outros responsáveis do Catar".