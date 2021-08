Portugal passa o milhão de casos de covid-19 em dia com 12 mortes

JN Hoje às 14:05 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal superou a barreira do milhão de casos de covid-19, este sábado, 17 meses e 12 dias depois de detetadas as duas primeiras infeções por SARS-CoV-2 no país.

A covid-19 infetou 10% da população portuguesa desde que foi detetada no país, a 2 de março de 2020. Segundo dados da Direção-Geral da Saúde, revelados este sábado, a doença causada pelo vírus da SARS-CoV-2 infetou 1 001 118 pessoas em Portugal, 2571 das quais nas últimas 24 horas, período no qual foram registadas 12 mortes - 17 549 desde que foi notificado o primeiro óbito, a 16 de março de 2020.

Recuperaram da doença 939 376 pessoas, 2821 nas últimas 24 horas.

Face a sábado passado, quando foram notificados 2621 positivos, há, hoje, um ligeiro decréscimo de casos, assim como de vítimas mortais: menos cinco face ao referido boletim.

Norte com mais casos, LVT com mais vítimas mortais

A região Norte volta, este sábado, a contabilizar a maioria dos infetados (915), seguindo-se, sem surpresas, Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 901. De resto, no Algarve foram registados 286, no Centro 281, no Alentejo 118, na Madeira 41 e nos Açores 29.

PUB

Dos 12 óbitos, sete ocorreram em LVT, três no Algarve, um no Centro e um nos Açores, correspondendo a cinco homens (um na casa dos 40 anos, um na dos 60, um com 70 e dois octogenários) e sete mulheres (uma entre os 50-59, duas na casa dos 70 e quatro na dos 80).

Ligeiro decréscimo nas hospitalizações

Pelo quinto dia consecutivo, há uma diminuição dos doentes internados, que são, agora, 727, menos cinco do que ontem. Em Unidades de Cuidados Intensivos está menos um infetado com SARS-CoV-2, num total de 161.