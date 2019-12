Portugal passou a ter este ano mais 5198 Marias e 1618 Franciscos 

Hermana Cruz Hoje às 09:11 Facebook

Maria continua a ser o nome mais escolhido pelos portugueses quando têm uma menina. Já entre os rapazes, João foi destronado no topo de preferências.

Significa "exaltada". Mas não será por esse significado que Maria ainda é o nome mais escolhido em Portugal. Será muito mais por analogias religiosas com a mãe de Jesus ou por um outro significado: "forte" e "soberana". Em 2019, Maria foi o nome escolhido para mais de cinco mil meninas. Já Francisco foi o nome mais comum entre os rapazes.

Segundo dados do Instituto de Registos e Notariado (IRN), o nome Maria está longe de sair da moda. Pelo contrário. Entre 2018 e 2019, foram registadas mais 893 bebés com o nome Maria, passando-se de 4305 registos, em 2018, para 5198 no corrente ano.