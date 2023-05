Portugal pede a Bruxelas para usar verbas da PAC no combate à seca

JN/Agências Hoje às 08:36 Facebook

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, vai pedir à Comissão Europeia que autorize o uso de verbas da Política Agrícola Comum (PAC) para ajudar os agricultores afetados pela seca.

Na reunião do Conselho de Ministros da Agricultura da União Europeia (UE), Maria do Céu Antunes vai informar Bruxelas sobre a situação da seca e debater a melhor forma de mitigar os efeitos da mesma, nomeadamente no sul da Europa, numa iniciativa que tem o apoio das delegações da Espanha, França e Itália.

O despacho que reconhece a situação de seca em 40% do território nacional, que permite acionar medidas de apoio à agricultura, foi assinado em 8 de maio.