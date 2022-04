Portugal perdeu 20 quilómetros de ferrovia num ano

País foi o terceiro na Europa com maior encurtamento entre 2019 e 2020. Diferencial corresponde à linha do Tua.

Portugal é um dos poucos países europeus que está a perder quilómetros de ferrovia. Entre 2019 e 2020, os caminhos-de-ferro nacionais ficaram com menos 20 quilómetros. O país é o terceiro na Europa com o maior encurtamento de via nesse ano, numa lista onde constam apenas mais oito nações. Os dados são revelados no 10.º relatório anual de Monitorização do Mercado Ferroviário Europeu, que analisa os números de 31 países da Europa.

Segundo o Ministério das Infraestruturas e da Habitação, "o diferencial de 20 quilómetros corresponde ao troço da linha do Tua que foi desclassificado por via da resolução do Conselho de Ministros", de agosto de 2016. O objetivo é implementar o "Sistema de Mobilidade do Tua", para o qual já foi celebrado um contrato de concessão entre a Infraestruturas de Portugal e a Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua.