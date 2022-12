Portugal perdeu quase 12 mil trabalhadores domésticos desde 2017

Marisa Silva Hoje às 08:46 Facebook

Segurança Social registava 65 647 empregados no setor em 2021. Sindicato avança com estudo para retratar realidade.

O número de trabalhadores com contribuições por serviço doméstico pagas à Segurança Social tem vindo a diminuir desde 2017. Em cinco anos, feitas as contas com base nos dados cedidos ao JN pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, contam-se quase menos 12 mil trabalhadores. Passaram de 77 564 em 2017 para 65 647 no ano transato. A esmagadora maioria são mulheres, com idades entre os 50 e os 59 anos. Cerca de um terço trabalha em Lisboa e 15% no Porto.

Segundo o gabinete de Ana Mendes Godinho, entre 2017 e 2021, "os trabalhadores domésticos que alteraram a sua qualificação mudaram maioritariamente para trabalhador por conta de outrem". Em Lisboa, 80% dos que deixaram a profissão optaram por trabalhar por conta de outrem.