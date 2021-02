Portugal pode adiar toma da segunda dose para vacinar mais 200 mil pessoas

Marisa Silva Hoje às 11:27 Facebook

A DGS e o Infarmed estão a estudar o adiamento da segunda toma da vacina contra a covid-19, por um período máximo de duas semanas, para que mais 200 mil pessoas possam ser vacinadas até ao final do mês de março, devido aos problemas de fornecimento por parte das farmacêuticas.

"Está a ser estudado, a meu pedido, pela Direção-Geral da Saúde e pelo Infarmed, o alargamento deste período por duas semanas, de forma a conseguirmos antecipar a vacinação a cerca de 200 mil pessoas. É muito importante pelos 70% da proteção que pode dar. Reforçar a vacinação uma ou duas semanas mais tarde praticamente não vai fazer grande variação no processo de defesa da pessoa que já foi vacinada com a primeira dose", defendeu o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, líder do grupo de trabalho para a vacinação contra covid-19 em Portugal, esta quarta-feira de manhã, durante uma audição na comissão de Saúde, no Parlamento.

Para Gouveia e Melo, a antecipação da vacinação é "um bom princípio" e permitirá uma aproximação à meta da União Europeia que define a inoculação de 80% dos idosos com mais de 80 anos até ao fim do primeiro trimestre. Ainda assim, o vice-almirante assume algumas dúvidas e "preocupação" no que toca a atingir esse objetivo, recordando que existe um "constrangimento" com as vacinas da AstraZeneca que não podem ser administradas a pessoas acima dos 65 anos.

"70% de proteção é melhor do que 0% de proteção para 200 mil pessoas durante um período alargado", defendeu.

Quanto à previsão do Infarmed para a chegada de vacinas, Gouveia e Melo adiantou que Portugal deverá receber 2,5 milhões de doses no primeiro trimestre, nove milhões no segundo, 14,2 no terceiro e 9,5 milhões no último trimestre deste ano. Se esta previsão se concretizar, a imunidade de grupo, com 70% das pessoas vacinadas com a primeira dose, será atingida "no inicio de agosto".