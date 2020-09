Portugal poderá receber 6,9 milhões de doses de vacina

Alexandra Figueira Hoje às 17:34 Facebook

A União Europeia e a AstraZeneca já assinaram um acordo para o fornecimento de 300 milhões de doses de vacina. A Portugal caberá 6,9 milhões, adiantou Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed.

Bruxelas está a negociar com seis farmacêuticas que estão a desenvolver vacinas contra a covid-19. Já foi fechado um contrato, com a AstraZeneca. Se a sua vacina for aprovada, Portugal deverá receber 6,9 milhões de doses, disse Rui Santos Ivo, presidente do Infarmed, durante o encontro de peritos com decisores políticos, na tarde desta segunda-feira, no Porto.

As datas estão ainda em dúvida, mas Rui Santos Ivo referiu que a farmacêutica terá que fornecer a vacina entre o final deste ano ou início do próximo até meados 2021.

Tanto quanto se sabe hoje, será necessário tomar duas doses da vacina. A investigação poderá, contudo, conduzir a uma vacina unidose.

Contra as dúvidas que se têm levantado sobre a segurança das vacinas, Rui Santos Ivo quis tranquilizar os portugueses: "Nenhuma vacina será utilizada sem verificar a segurança e eficácia".