Governo preparado para vacinar crianças dos 12 aos 15 antes do regresso à escola

O Secretario de Estado Adjunto e da Saúde afirmou, esta sexta-feira, que o Governo está preparado para avançar com a vacinação das crianças entre 12 e 15 anos.

"Estamos preparados para poder vacinar as crianças dos 12 aos 15 anos, saudáveis, se for essa a decisão da Direção-Geral da Saúde (DGS), ainda antes do arranque do ano letivo. Assim venha mais rapidamente possível essa decisão e se for essa decisão", sustentou António Lacerda Sales, em declarações aos jornalistas, na sequência de uma visita às instalações do Pavilhão 5 do Hospital Sousa Martins, na Guarda.

Lacerda Sales abordou ainda a questão do reconhecimento de vacinas produzidas na Índia, apesar de não querer antecipar a decisão das autoridades de saúde. "Muito em breve sairá informação da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Infarmed, que é o órgão regulador. Não me quero antecipar a essa decisão, mas perspetivamos que será com certeza uma decisão muito favorável relativamente a essa matéria", avançou.