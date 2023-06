Portugal quer alugar mais 17 meios aéreos até ao fim do mês

O Estado Português, através da Força Aérea, ainda pretende contratar mais 17 meios aéreos de combate a incêndios até ao final do mês. Ao JN, a Força Aérea assume que mantém o objetivo de chegar aos 72, apesar dos constrangimentos. Atualmente estão operacionais 55 aeronaves.

A fase atual do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) previa que estivessem operacionais 72 meios aéreos. O objetivo ainda não foi conseguido "face às dificuldades de contratação no mercado internacional", assumiu o Governo, uma vez que muitos pilotos e aeronaves estão mobilizados para a guerra na Ucrânia e houve países que contrataram meios pela primeira vez.

Ao JN, a Força Aérea informou que "a quantidade e tipologia de meios aéreos planeadas pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para 2023, fixada em 72 meios aéreos, mantém-se, apesar de todos os constrangimentos que se têm verificado".

PUB

Esta terça-feira, acrescenta, estavam "operacionais 55 meios aéreos, estimando-se que os restantes entrem em operação, faseadamente, ao longo do mês de junho". Assim, a Força Aérea não desiste de tentar alugar as 17 aeronaves que ainda faltam para completar a frota planeada no DECIR.

A secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, e o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, disseram recentemente que o Estado português está a trabalhar para conseguir pelo menos os 60 meios aéreos que, no ano passado, nesta fase, estavam operacionais.

Moura aguarda helicóptero ligeiro

Uma das 17 aeronaves em falta é a do Centro de Meios Aéreos (CMA) de Moura. Tal como o JN informou a 1 de junho, este centro abriu sem a aeronave de combate a incêndios. A Força Aérea ressalva que a distribuição dos meios é uma competência da Proteção Civil.

No entanto, sem prejuízo disso, admitem que "o meio aéreo (um helicóptero ligeiro) destinado ao CMA de Moura está incluído num conjunto de 17 meios aéreos ainda em processo de adjudicação, cuja entrada em operação se prevê vir a ocorrer ao longo do mês de junho".