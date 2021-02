Portugal recebe 1,25 milhões de vacinas da Johnson no segundo trimestre

JN/Agências Hoje às 16:49 Facebook

O presidente da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) anunciou que Portugal deve receber no segundo trimestre do ano as primeiras vacinas da Johnson & Johnson, fármaco cujo pedido de aprovação foi esta terça-feira submetido ao regulador europeu.

"À hora que estamos aqui reunidos deverá estar a ser formalizado o processo junto da Agência Europeia do Medicamento" (EMA) da vacina produzida pela Janssen, adiantou Rui Santos Ivo na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social.

Segundo o responsável do Infarmed, o novo fármaco da Janssen (companhia farmacêutica da Johnson & Johnson) de toma única entra agora na fase final de avaliação e, "se tudo correr bem" com a avaliação da sua segurança e eficácia, prevê-se que esteja aprovado no próximo mês, com as primeiras entregas de doses previstas para o segundo trimestre deste ano.

No final de janeiro, o diretor médico da Janssen afirmou à Lusa que se mantinha o compromisso de disponibilizar na União Europeia as vacinas no segundo trimestre deste ano, altura em que Portugal receberá as primeiras 1,25 milhões de doses.

"O compromisso com a União Europeia é o segundo trimestre de 2021 e este compromisso mantém-se", garantiu Manuel Salavessa na altura, ao adiantar que as primeiras 1,25 milhões de vacinas da empresa norte-americana contra a covid-19 fazem parte de um lote de 4,5 milhões que o país vai receber ao longo deste ano.

O acordo desta farmacêutica com a Comissão Europeia prevê para este ano 200 milhões de doses, com uma opção de 200 milhões de doses adicionais.

Atrasos nas entregas

Segundo Rui Santos Ivo, a informação disponível neste momento indica que a Pfizer "conseguiu praticamente já recuperar o atraso que se verificou no início" na entrega de vacinas, o que permite a Portugal contar, no final do primeiro trimestre, com cerca de 1,3 milhões de doses, que é "praticamente o volume que estava previsto".

Relativamente à Moderna, a "informação que temos é que serão entregues as 226.800 doses que estavam contratualizadas", referiu o presidente do Infarmed, ao adiantar que "onde efetivamente se observa uma redução é nas vacinas da AstraZeneca", uma vez que estavam previstas serem entregues cerca de 2,7 milhões, mas que não deverão ultrapassar as 930 mil doses nesta fase.