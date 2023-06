Portugal reforça apoio à Ucrânia em "momento crítico" de contraofensiva

JN/Agências Hoje às 09:32 Facebook

Portugal anunciou, esta sexta-feira, um novo pacote de apoio para a Ucrânia, com 13 viaturas blindadas de transporte pessoal e nove obuses, ascendendo a 1125 toneladas de material já enviado, num "momento crítico e importante" de contraofensiva ucraniana.

O anúncio foi feito pela ministra da Defesa, Helena Carreiras, em declarações aos jornalistas portugueses em Bruxelas no dia em que termina a reunião dos ministros da tutela da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

A ministra precisou que Portugal vai "doar mais 14 M113, que são veículos blindados de transporte de pessoal, e mais nove obuses num novo pacote de apoio", após a "visita do ministro [ucraniano dos Negócios Estrangeiros] Dmytro Kuleba a Lisboa".

"Este é um novo pacote que Portugal disponibiliza à Ucrânia, realçando aquilo que temos feito e o nosso permanente apoio na medida das nossas possibilidades neste esforço, que é agora ainda mais significativo, dado estarmos num momento crítico e importante que tem a ver com esta contraofensiva que vai levar algum tempo, mas que para a qual todos os Aliados [da NATO] se mobilizam para apoiar a Ucrânia no seu esforço de enfrentar esta invasão ilegal da Rússia", salientou Helena Carreiras.

Este apoio a Kiev visa "construir as condições para que seja possível pensar num futuro de paz e de negociações", acrescentou.

De acordo com a ministra da Defesa, "entre estes carros, estes veículos blindados e todo o restante material - e contando com este último pacote - já vai superar as 1125 toneladas no material" que Portugal mobilizou para a Ucrânia.