Portugal regista a primeira morte por varíola dos macacos

Portugal registou a primeira morte devido à infeção por varíola dos macacos (mpox). Trata-se de um homem com 23 anos que tinha sido diagnosticado em setembro do ano passado. A vítima era "VIH positivo, não aderente à terapêutica antirretroviral e com imunossupressão avançada", apresentando "um quadro raro de doença progressiva e disseminada". Em todo o país, há 953 casos de infeção confirmados.

"Em abril de 2023, foi confirmado um caso fatal num indivíduo do sexo masculino com 23 anos, VIH positivo, não aderente à terapêutica antirretroviral e com imunossupressão avançada, que apresentou um quadro raro de doença progressiva e disseminada, com diagnóstico de mpox em setembro de 2022 e que veio a falecer em janeiro de 2023", lê-se no mais recente relatório mensal da Direção-Geral de Saúde (DGS), datado de 30 de maio.

Os primeiros casos de infeção em Portugal surgiram há um ano. Recorde-se que, a 3 de maio de 2022, o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) confirmou a existência de cinco pessoas infetadas. Desde então e até 28 de maio deste ano, foram registados 953 casos. Todas as regiões de Portugal continental e a Região Autónoma da Madeira reportaram casos. A maioria das infeções (77%) registou-se em Lisboa e Vale do Tejo.