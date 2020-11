Portugal regista primeiro caso de reinfeção de covid-19

JN Hoje às 10:49 Facebook

Uma mulher de 48 anos, residente na zona da Grande Lisboa, é o primeiro caso de reinfeção de covid-19 em Portugal. Entre a primeira e a segunda infeção passaram apenas três meses.

A mulher terá apresentado os primeiros sintomas da doença no início de julho e testou positivo no dia 3 desse mês, avança o jornal "Público". A doente recuperou passados 15 dias, confirmando-se com testes negativos, mas no final de outubro voltou a apresentar sintomas da covid-19. Feito novo teste, confirmou-se que a mulher estava novamente infetada com o coronavírus.

De acordo com o mesmo jornal, o caso está a ser estudado pelo médico Germano de Sousa, especializado em Patologia Clínica e fundador de uma rede de laboratórios com o próprio nome.

O médico revelou que a doente não esteve internada em nenhuma das vezes, tendo descrito uma ligeira diminuição da intensidade dos sintomas na segunda infeção. "Em julho, a doente apresentou tosse, febre, dores no corpo e alguma dificuldade respiratória", explicou Germano de Sousa, acrescentando que a paciente se terá deslocado a uma urgência sem ter ficado internada. No final de outubro, além desses sintomas, também teve perda do olfato. O teste negativo foi há dias.

O médico quer agora sequenciar o genoma do segundo coronavírus que infetou a mulher, para perceber se é uma variante comum do SARS-CoV-2 ou uma estirpe rara.

Porém, Germano de Sousa tem dúvidas de que com o que resta da amostra utilizada em julho seja possível sequenciar o genoma desse vírus, o que pode impedir que o caso seja classificado cientificamente como uma reinfeção, uma vez que seria necessário conhecer os genomas dos dois vírus que infetaram a pessoa.

Os casos de reinfeções de covid-19 são raros no Mundo. Até ao momento, só foram confirmados por estudos científicos pelo menos cinco casos na Bélgica, Países Baixos, Hong Kong, Estados Unidos e Equador.