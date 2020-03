Portugal retira tropas do Iraque devido à pandemia

JN Hoje às 14:05 Facebook

Twitter

Partilhar

À semelhança da França e de Espanha, também Portugal ordenou a retirada das suas tropas em missão no Iraque devido à pandemia Covid-19.

Trinta e três militares portugueses em missão no Iraque anteciparam o seu regresso. De acordo com uma declaração do Ministério da Defesa, o grupo militar só chegaria a Portugal em abril. Com a alteração da situação global, devido à pandemia de Covid-19, os militares chegam no final deste mês.

A tutela explica que "não havendo condições para assegurar integralmente a saúde das forças no terreno, as autoridades iraquianas decidiram suspender todas atividades de formação e treino das suas Forças Armadas e de Segurança até à segunda quinzena de maio".

A mesma decisão foi tomada pela França e por Espanha,