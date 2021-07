Portugal sem novas praias para nudistas

Emília Monteiro Hoje às 21:00 Facebook

Contrariamente à expectativa dos naturistas, no Dia Mundial do Naturismo que se celebra este domingo, não foi legalizada mais nenhuma praia em Portugal, para juntar às nove onde o nudismo já é permitido. Todos os areais oficialmente destinadas a nudistas ficam a sul de Lisboa. Há, no entanto, várias zonas balneares por todo o país onde é tolerado.

"Por parte das associações, não está a ser desenvolvido nenhum processo de legalização, mas as autarquias podem, por iniciativa própria, criar novas praias", disse, ao JN, Paulo Garcia, vice-presidente da Associação Alma Naturista. As nove praias onde é legal a prática de naturismo localizam-se todas a sul de Lisboa.