Portugal tem 72% da população com a vacinação completa

Portugal tem já 72% da população com a vacinação completa e 80% com pelo menos uma dose de vacina contra a covid-19, indica o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório de vacinação, até domingo havia já 7 399 577 pessoas que tinham concluído o respetivo esquema vacinal e 8 264 586 pessoas que tomaram uma dose.

Em comparação com o relatório anterior, divulgado na semana passada, o número de pessoas com a vacinação completa cresceu seis pontos percentuais, ao passo que com a primeira dose esse aumento foi somente de quatro pontos percentuais.

Segundo o boletim divulgado esta quarta-feira, 97% dos portugueses entre os 65 e os 79 anos e 97% daqueles com mais de 80 já foram totalmente vacinados. Já na faixa etária abaixo, 50 a 64 anos, são 91%. Por sua vez, 74% dos adultos entre 25 e 49 anos já estão imunizados, sendo que 87% já recebeu uma dose. Entre os jovens entre os 18 e os 24 anos, 73% recebeu uma dose e 39% terminaram o esquema vacinal. Por fim, 19% dos menores de 18 anos já receberam uma dose.

Na última semana, o Norte foi a região que mais vacinou (229 218), tendo agora 83% da população com uma dose e 69% com a vacinação completa. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (197 339), com 78% da população com uma dose e com 66% totalmente imunizada.

O Centro vacinou mais 96 892 pessoas, tendo agora 81% com uma dose e 70% com duas, e o Alentejo administrou 28.672 vacinas, tendo 83% com uma dose e 70% com duas. No Algarve, foram administradas 24 319 doses de vacinas. Nesta região, 79% das pessoas já tomou uma dose da vacina e 68% já tem a vacinação completa.

Por fim, nos arquipélagos, a Madeira inoculou 11 392 dos seus habitantes, tendo agora 77% da população com uma dose e 69% com duas. Os Açores administraram 9572 doses e vacinaram 77% da população com um dose e 69% com duas.