"Portugal tem de ter portos mais eficientes e sustentáveis"

O novo Governo ditou que o Mar ficasse separado das Pescas, deixasse de ser um Ministério autónomo e passasse a estar sob alçada da Economia. O recém-empossado secretário de Estado do Mar, José Maria Costa, acredita que é uma estratégia: uma visão dos oceanos em várias frentes, desde a investigação, ao ambiente até à economia. O governante admite que há muitos desafios, como não perder a liderança na produção de energia eólica gerada a partir do mar e melhorar as infraestruturas, como os portos ou as marinas.

Está a chegar aos dois meses no cargo de secretário de Estado do Mar. Já reuniu com todos os intervenientes do setor?

Foi uma experiência interessante. Tive oportunidade, com o ministro da Economia [António Costa Silva], visitar as instalações dos serviços afetos ao Ministério. Foi convocada uma reunião com os principais operadores do setor da economia do mar, onde foi constituída uma "task force". Vi um grande entusiasmo e mobilização.