Portugal tem quase o dobro das mortes na estrada de Espanha

Quase 30 mil vidas podiam ter sido poupadas se os países da União Europeia tivessem sido capazes de reduzir para metade o número de mortes nas estradas entre 2010 e 2020.

Nem a drástica diminuição do tráfego, resultante das medidas para conter a pandemia, vai permitir alcançar essa meta. Portugal também vai falhar e, com 63 mortos por milhão de habitantes em 2019, continua a ter um dos piores desempenhos do continente.

Numa lista alargada de 32 nações monitorizadas pelo Conselho Europeu de Segurança nos Transportes, Portugal é o 24.º país na mortalidade rodoviária por milhão de habitantes em 2019, com o triplo das fatalidades da Noruega e da Suécia e quase o dobro de Espanha. "O grande problema continua a ser a sinistralidade dentro das localidades, que é muito superior à da média europeia. Em estrada ou em autoestrada, até temos bons indicadores", explica José Miguel Trigoso. O presidente da Prevenção Rodoviária Portuguesa sublinha dois aspetos fundamentais que mancham a segurança rodoviária lusa: o número de atropelamentos e de acidentes com motociclos e o aumento das mortes por despiste, o que, na maioria dos casos, sucede por excesso de velocidade.