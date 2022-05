Portugal terá 76 militares em veículos motorizados a vigiar praias

A Autoridade Marítima Nacional vai fazer a vigilância das praias com 76 militares da Marinha em veículos motorizados entre 1 de Junho e 15 de Setembro, aos quais se juntarão 30 militares em vigilância apeada. Portugal deverá ter até 5500 nadadores licenciados para a época balnear deste ano.

"A Autoridade Marítima, com o apoio da Marinha, reforçou o dispositivo de vigilância nas praias, tendo diariamente no terreno 76 militares nas viaturas que fazem a vigilância motorizada", revelou, esta terça-feira, o diretor do Instituto de Socorros a Naufrágos, capitão de mar e guerra Santos Pereira. "Teremos dois militares por cada viatura quer sejam motos 4, motas de água ou viaturas Amarok [carrinhas]", detalhou.

Os 76 militares em causa possuem todos curso de nadador-salvador, bem como licença para operar desfibrilhadores automáticos externos. Este ano, terão à disposição 31 veículos Amarok - no ano passado tinham sido 30 mais uma viatura de apoio -, entregues numa cerimónia decorrida esta terça-feira, em Lisboa, com a presença da ministra da Defesa, Helena Carreiras.

O capitão Santos Pereira adiantou ainda que há, para já, cerca de 4800 nadadores salvadores certificados para o Verão, sendo que se espera que o número possa ascender a 5500. A quantidade é "ligeiramente inferior" à do ano passado, uma vez que, em 2021, se optou por prolongar as licenças obtidas em anos anteriores em virtude da interrupção das formações provocada pela pandemia.

A época balnear arrancou no passado dia 6 de maio, sendo que as autoridades reforçarão os meios a partir desta quarta-feira, dia 1 de Junho.