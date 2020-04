Portugal ultrapassa a barreira dos 300 óbitos por Covid-19. Há 11730 infetados

JN Hoje às 12:04 Facebook

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu para 11730 esta segunda-feira, mais 452 casos do que ontem, num aumento de quase 4%, a taxa mais baixa desde a entrada da doença no nosso país. Há 311 vítimas mortais, um aumento de 16 óbitos em relação aos dados divulgados no domingo.

O número de recuperados, que domingo se cifrava em 75 casos, aumentou para 140, uma subida significativa, para um dado que tem sofrido poucas variações diárias, no boletim divulgado pela Direção-Geral de Saúde. Destaca-se ainda a subida no número de infetados internados em unidades de cuidados intensivos, que aumentou de 251 para 270. No total, há 1099 pessoas internadas com Covid-19 (eram 1084 no domingo).

4500 pessoas aguardam o resultados dos testes de despistagem à Covid-19, segundo o boletim da situação epidemiológica da DGS. A Faixa etária com maior número de casos encontra-se entre os 40 e 59 anos, maioritariamente mulheres, apesar de as situações mais graves, que levaram ao óbito da vítima, se situarem nos casos entre os 70 e 79 anos (71 óbitos) e acima dos 80 anos (199 óbitos).

O Norte do país continua a ser a região com mais casos e mais óbitos (6706 casos e 168 mortes), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 3070 casos e 60 óbitos. O Centro do país tem 1521 casos e 76 mortes. O Alentejo tem 84 casos, sem mortes a registar, e o Algarve tem 229 casos de Covid-19, com sete pessoas infetadas a morrer.