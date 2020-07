Portugal ultrapassa as 1600 mortes com covid-19. Só região de Lisboa tem novos óbitos

JN Hoje às 14:25 Facebook

Portugal registou, nas últimas 24 horas, sete mortes e 413 novos casos de infeção por covid-19. Ao todo, contam-se 43569 infetados desde o início da pandemia, em março, e 1605 óbitos. Mais 348 pessoas recuperaram da doença.

317 dos novos casos de infeção com covid-19 registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, segundo indica, este sábado, o boletim epidemiológico divulgado pela Direção Geral da Saúde. O valor corresponde a 76,7% dos novos casos, mas todas a regiões de Portugal continental registaram um aumento no número de pacientes infetados. O Norte teve um aumento de 59 casos.

Todos os óbitos registados no documentos atualizado com os dados referentes a sexta-feira ocorreram também na região de Lisboa e Vale do Tejo. Olhando para o lado dos recuperados, há um total de de 28772 que se viram livres do Sars-CoV-2 desde o início de março (aumento de 348 pessoas).

Na região de Lisboa, o concelho da capital teve 61 novos casos, Sintra 35, Odivelas 26, Cascais 20, Loures 13 e Amadora sete

Vila do Conde, onde há um foco de infeção numa fábrica de conservas, teve um aumento de três casos e a Póvoa de Varzim, concelho vizinho e onde trabalham alguns dos funcionários da empresa, registou quatro novos casos.

Reguengos de Monsaraz teve um aumento de sete casos, num total de 132 registos.

No que respeita a internamento, há um total de 489 doentes a necessitar de cuidados hospitalares (mais seis do que no dia anterior) e 73 em unidades de cuidados intensivos (mais um do que ontem).