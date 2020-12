Portugal ultrapassa as 4800 mortes por covid em dia com quase cinco mil casos

Rita Salcedas Hoje às 14:02, atualizado às 14:18 Facebook

Portugal regista, esta sexta-feira, 4935 casos e 79 mortes por covid-19. No total, mais de 312 mil pessoas já ficaram infetadas com o novo vírus e mais de 4800 morreram.

Há hoje mais 4935 infetados com covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, que eleva para 312 553 o número total de casos desde março. Face ao número de quinta-feira (3772 casos), houve um aumento de 1163 novos contágios, embora, por outro lado, esta seja a sexta-feira com menos infeções registadas desde 30 de outubro, quando houve 4656 casos. Do total de casos até agora reportados, 73 712 correspondem a doentes ativos, menos 164 do que ontem. Por outro lado, recuperaram mais 5020 doentes, sendo que, no total, foram dadas como recuperadas 234 038 pessoas.

A região Norte contabiliza mais 2577, o que equivale a cerca de 52% do total de novos casos, elevando para 164 463 o número total de infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1508 novos contágios (e um total de 102 468). Na região Centro, há mais 626 casos (em 31 496), no Alentejo mais 111 (em 6537), e no Algarve mais 73 (em 5529). O arquipélago dos Açores regista 26 novos casos (em 1122) e o da Madeira mais 14 casos (938).

Exatamente como ontem, morreram em Portugal mais 79 pessoas, havendo agora 4803 óbitos a lamentar. Quarenta e cinco das novas vítimas foram registadas na região Norte, 14 no Centro, 15 em Lisboa e Vale do Tejo, três no Algarve, uma no Alentejo e uma nos Açores. Quanto às idades, 59 pessoas tinham mais de 80 anos (30 homens e 29 mulheres), 15 tinham entre 70 e 79 anos (seis homens e nove mulheres), quatro tinham entre 60 e 69 anos (três homens e uma mulher) e um homem tinha entre 50 e 59 anos.

O número de doentes internados em enfermaria baixou para 3295 (menos 35 do que ontem). Em unidades de cuidados intensivos, há mais um doente, que eleva o total de internados para 526.