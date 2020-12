Portugal ultrapassa as 5800 mortes por covid-19 com mais 4720 casos

R. S. Hoje às 14:10, atualizado às 14:29 Facebook

Portugal regista, esta quarta-feira, mais 4720 infetados e 82 mortes por covid-19, ultrapassando as 5800 vítimas. Os internamentos descem.

Há hoje mais 4720 casos de contágio, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde de hoje, que eleva para 358 296 o número total de casos confirmados desde março. Desses, quase 69 mil correspondem a doentes ativos (mais 957 do que ontem). Por outro lado, recuperaram mais 3681 pessoas, elevando para mais de 283 mil o número de doentes dados como curados.

A região Norte contabiliza mais 2182 infetados, o que equivale a cerca de 46% do total de novas infeções, somando, desde o início, um total 187 065 infetados. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 1375 novos contágios (e um total de 115 928). Na região Centro, há mais 840 casos (em 38 147), no Alentejo mais 177 (em 8242), e no Algarve mais 94 (em 6318). O arquipélago dos Açores regista 36 novos casos (em 1477) e o da Madeira mais 16 (1119).

No dia em que Portugal ultrapassa as 5800 mortes por covid-19 desde o início da pandemia, com um total de 5815, o boletim mostra que morreram, face a ontem, mais 82 pessoas com a doença. Até agora, o valor mais alto é de 95 óbitos, registado na sexta-feira passada. Trinta e cinco foram registadas na região Norte, 30 em Lisboa e Vale do Tejo, 14 no Centro, duas no Alentejo e uma no Algarve.

A maior parte das vítimas (51) tinha mais de 80 anos (23 homens e 28 mulheres). Morreram ainda 18 entre os 70 e 79 anos (12 homens e seis mulheres), seis entre os 60 e 69 (três homens e três mulheres), quatro doentes na faixa dos 50-59 (dois homens e duas mulheres) e três com 40 a 49 anos (dois homens e duas mulheres).

À semelhança de ontem, o número de doentes internados volta a descer: há hoje menos 25 doentes em enfermaria (num total de 3181) e menos 20 em unidades de cuidados intensivos (total de 486).