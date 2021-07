Portugal ultrapassa linha crítica dos 240 casos por 100 mil habitantes

Joana Amorim Hoje às 08:42 Facebook

Internamentos em máximos de finais de março e Intensivos com ocupação a 56%. Região Norte com R superior a 1,5.

No passado fim de semana, Portugal passou a linha vermelha considerada crítica tanto por peritos como pelo Governo na sua matriz de risco. A incidência nacional está já acima dos 240 casos a 14 dias por 100 mil habitantes e o R a aproximar-se dos 1,3. Sem sinais de desaceleração da subida, os internamentos tanto em enfermarias como em Intensivos estão ao nível de 29 de março.

De acordo com os cálculos avançados pelo matemático Carlos Antunes, foi no passado sábado que o país ultrapassou o referido limiar, com 243 casos por 100 mil habitantes. Com Algarve e Lisboa e Vale do Tejo (LVT) bem acima daquele patamar, nos 549/100 mil e 394/100 mil, respetivamente. Segue-se o Alentejo, com 151 casos; o Norte, com 139; e o Centro, com 130.