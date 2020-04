Portugal ultrapassa os 13 mil infetados com 35 novas mortes

Rita Salcedas Hoje às 12:24, atualizado às 13:26 Facebook

O número de casos de Covid-19 em Portugal subiu para 13.141 esta quarta-feira, mais 699 casos face a terça. Há 380 vítimas mortais, mais 35 do que ontem.

Número de infetados (a vermelho), óbitos (preto) e recuperados (verde)

De acordo com o boletim da situação epidemiológica no país divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde, o número de infetados com o novo coronavírus já ultrapassou os 13 mil: aumentou de 12.442 para 13.141 (mais 699). Trata-se de uma taxa de crescimento de 5,6% em relação a ontem, quando o boletim apresentava mais 712 casos do que na véspera.

Primeira descida nos cuidados intensivos

O número de pessoas hospitalizadas voltou a subir, com mais 31 pessoas a precisar de internamento hospitalar, num total de 1211 (aumento de 2,7% face a ontem). Mas, por outro lado, registou-se, pela primeira vez, uma diminuição do número de casos em unidades de cuidados intensivos: há agora 245, menos 26 do que na véspera (descida de 9,6%). E o número de doentes recuperados subiu de 184 para 196 - recorde-se que a DGS já explicou que haverá sempre um "atraso" a reportar casos curados.

Segundo maior número de mortes num dia

O número de mortos aumentou 35 face ao dia anterior, havendo agora 380 óbitos, naquele que é o segundo maior número de mortes num só dia, atrás apenas das novas 37 mortes registadas na sexta-feira passada. A taxa de crescimento, na ordem dos 10%, é inferior à dos 11% de ontem mas muito superior à dos 5,4% de segunda-feira.

Segundo os dados da DGS, 241 mortes referem-se a pessoas com mais de 80 anos (essa faixa etária superou os 14% de letalidade).

Número de casos confirmados por data de início de sintomas ou notificação

Do total de mortes, 208 registaram-se no Norte, onde há 7386 casos de infeção, 96 na região Centro (1865 infetados), 68 na Grande Lisboa (3424) e oito no Algarve (251). O Alentejo (93 infetados) continua sem mortes, tal como Açores (70) e Madeira (52).

O número de casos por concelho baseia-se apenas nos dados do sistema SINAVE, correspondentes a 79% dos casos confirmados

Do total de casos de infeção confirmados (que incluem 2897 idosos com mais de 70 anos), mais de 630 foram importados de 46 territórios estrangeiros, a maior parte Espanha e França, tendo os restantes sido provocados por contágio dentro do país. Lisboa continua a ser o concelho com mais infetados (773), seguindo-se o Porto, com 750, Gaia (576), Gondomar (556) e Maia (485).

A aguardar resultado laboratorial para Covid-19 estão ainda 5903 casos suspeitos e mais de 24 mil estão sob vigilância das autoridades de saúde.