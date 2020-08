Portugal ultrapassa os 1800 mortos por covid-19

AC Hoje às 13:26 Facebook

Cinco pessoas morreram nas últimas 24 horas vítimas de covid-19 em Portugal, com o total de vítimas mortais a ultrapassar a barreira dos 1800.

Segundo os dados do boletim da Direção-Geral da Saúde, revelados esta segunda-feira, com mais estes cinco mortos, Portugal contabiliza 1801 vítimas mortais do novo coronavírus desde o início da pandemia, em março. O total de casos, acumulado desde março, ascende agora a 55720, tendo sido contabilizados mais 123 positivos no mesmo período.

Até agora conseguiram recuperar da doença 40880 pessoas, mais 106 do que no domingo. Há 312 pessoas hospitalizadas, mais quatro, e 44 em unidades de cuidados intensivos, menos três.

As vítimas mortais são três homens, com mais de 70 anos, e duas mulheres, com mais de 80 anos, a faixa etária mais afetada pela doença, com 1203 óbitos registados, cerca de 67% do total de mortos.

Três das vítimas mortais são da Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) e duas da Região Norte, que já perdeu 845 vidas para a doença, desde o início da pandemia, tendo registado um total de 19972 casos positivos, já contabilizados os 43 anotados nas últimas 24 horas (35% do total neste período).

A RLVT registou 63 novas infeções, o que equivale a 51% do total dos casos, voltando a ser a região do país com mais casos, depois de ter registado 47 casos (32% do total) segundo o boletim de domingo, no mesmo dia em que havia sido a RN, com 69 positivos (68%) do total a acumular mais infeções.

A Região Centro, com mais oito casos, soma agora 4669 infeções e os mesmos 253 óbitos desde o início da pandemia. No Alentejo não foram registados casos ou mortos, mantendo-se os números em 887 e 22, respetivamente.

Mais a Sul, o Algarve contou seis novas infeções, para um total de 1034, enquanto a contagem nos Açores subiu para 202, com o registo de mais três casos nas últimas 24 horas. Período no qual nada houve a assinalar na Madeira, que assim continua com 140 doentes e nenhum morto.