Portugal ultrapassa os 80 mil casos de covid-19 num dia com mais 14 mortes

Portugal ultrapassou, esta terça-feira, a barreira dos 80 mil infetados com covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, morreram mais 14 pessoas.

Esta terça-feira, ao somar mais 427 registos de infeções nas últimas 24 horas, foi ultrapassada a barreira dos 80 mil casos desde que foram assinalados os dois primeiros, a 2 de março - são agora 80312. O número era esperado, uma vez que nos últimos três dias, em média, Portugal teve cerca de 860 casos diários de covid-19 identificados a nível nacional.

No domingo, Portugal tinha superado a barreira dos dois mil mortos devido à covid-19, ao registar 10 óbitos. Segunda-feira, foram acrescentados 13 nomes à lista fatídica, que esta terça-feira passou de 2018 para 2032 - mais 14 vidas perdidas para a doença causada pelo vírus SARS-CoV-2.

Das 14 vítimas mortais, o pior número desde 1 de junho, 10 viviam na Região de Lisboa e Vale do Tejo

(RLVT), três na Região Norte (RN) e uma na Região Centro (RC).

Entre as vítimas mortais, há a assinalar o óbito de três mulheres e um homem com menos de 70 anos, num registo, como sempre, que penaliza fortemente o mais velhos, com a morte de seis homens e duas mulher na faixa etária acima dos 80 anos. No escalão imediatamente anterior, dos 70 a 79 anos, morreu uma pessoa do sexo masculino e outro do feminino.

Região de Lisboa e Vale do Tejo ultrapassa os 800 mortos

Com o registo de dez das 14 vítimas mortais registadas nas últimas 24 horas, a Região de Lisboa e Vale do Tejo (RLVT) ultrapassou os 800 óbitos desde o início da pandemia - 806 mortes em 40731 casos registados desde 2 de março, 131 esta terça-feira.

O Norte continua a ser a região mais afetada pela mortalidade do vírus, que nas últimas 24 horas ceifou mais três vidas acima do Douro - são agora 899 os óbitos atribuídos à covid-19 desde que a pandemia entrou em Portugal.

Ao somar 213 casos positivos nas últimas 24 horas, a Região Norte somou mais de metade (54%) das infeções registadas no boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS), esta terça-feira. Os 131 assinalados oficialmente na RLVT equivalem a 30,7% do total diário.

A Região Centro somou mais uma vítima mortal ao drama da covid-19, são agora 268, enquanto o número de casos positivos aumentou em 35, para 6503.

No Alentejo foram sinalizados mais 15 casos positivos, para um acumulado de 1587, sem registo de óbitos, enquanto no Algarve há mais nove positivos (1841 no total), mantendo-se os mesmos 19 óbitos.

Nos Açores foi assinalado mais um caso positivo de covid-19, para um total de 286, enquanto a Madeira, que não registou qualquer óbito desde o início da pandemia, sinalizou mais cinco infeções, para um total de 251.

Mais internados, mas menos em cuidados intensivos

Com a segunda vaga aparentemente instalada no país, o número de internados em ambiente hospitalar aumentou para 731 (mais 31), enquanto os casos mais graves, hospitalizados em unidades de cuidados intensivos (UCI) é agora de 104, menos dois que na segunda-feira.

Segundo a DGS, mais 258 pessoas recuperam e são agora 50712 os que venceram a doença. Contas feitas, há 27568 casos positivos de covid-19 ativos no país, mais 155 do que na segunda-feira.

Há, ainda, 46437 pessoas sob vigilância das autoridades de saúde, mais 165 do que ontem, por terem estado em contacto ou nas proximidades de pessoas infetadas com covid-19.

A covid-19 infetou mais mulheres, 43883, do que homens, 36429, mas mata praticamente sem distinção de género (além de raça ou credo): 1018 óbitos do sexo masculino e 1014 do feminino, desde o início da pandemia.