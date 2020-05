Portugal ultrapassa as mil mortes de Covid-19

JN Hoje às 12:53, atualizado às 13:15 Facebook

Portugal regista mais 18 óbitos de Covid-19 em 24 horas, elevando o total de mortos para 1007. Há 25351 casos de infeção e 1647 doentes recuperados.

Portugal ultrapassou os mil mortos associados à Covid-19, segundo o boletim epidemiológico divulgado esta sexta-feira pela Direção-Geral da Saúde.

Há um total de 1007 mortos associados ao novo coronavírus, o que representa um aumento de 18 óbitos em relação a quinta-feira (989). Estão assim distribuídos geograficamente: 578 na região Norte; 201 na região Centro; 202 na região de Lisboa e Vale do Tejo; 1 no Alentejo, 13 no Algarve e 12 nos Açores.

Os dados da DGS indicam 25351 casos de infeção confirmados, ou seja, mais 306 em relação ao boletim anterior, e há mais 126 doentes recuperados, num total de 1647.

Há 892 doentes internados e 154 estão em unidades de cuidados intensivos.

Por faixa etária, registam-se 3967 doentes com mais de 80 anos, entre os 40 e 59 anos são 8529 infetados. Há 406 crianças com menos de 9 anos com Covid-19.

Estão a aguardar resultado laboratorial 3828 pessoas e 29756 pessoas estão sob vigilância pelas autoridades de saúde.

Os concelhos com mais de mil casos confirmados são Lisboa (1496), Vila Nova de Gaia (1404), Porto, (1236), Matosinhos (1142), Braga (1079) e Gondomar (1010).