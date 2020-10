Portugal ultrapassa os três mil novos casos de covid-19

Rita Neves Costa Hoje às 15:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal regista mais 3 270 novos casos de covid-19, o valor diário de infeções mais elevado até agora. O Norte tem mais 1 954 infeções. No total, desde o início da pandemia, morreram 2 245 pessoas e 109 541 foram infetadas.

O boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quinta-feira dá conta de mais 16 vítimas mortais e de mais 1 293 doentes recuperados da covid-19 em 24 horas. No total, há 42 765 casos ativos do novo coronavírus em Portugal. A ultrapassar os mais de três mil casos de covid-19, Portugal bate um novo recorde nos números da pandemia esta quinta-feira.

Nas últimas 24 horas, mais 93 pessoas estão internadas nos hospitais (1 365 no total) e mais 13 doentes estão nos cuidados intensivos (200 no total). O número de internamentos é também o mais elevado desde o início da pandemia.

O Norte continua com a maioria dos novos casos de covid-19: são 1 954 infeções. Esta quinta-feira, vários especialistas adiantavam que esta região poderia ultrapassar em breve as duas mil infeções diárias.

No número de infetados, segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 936 novos contágios, o Centro com mais 281, o Alentejo com 56, o Algarve com 28, a Madeira com 12 e os Açores com três novos casos.

Das 16 vítimas mortais registadas esta quinta-feira, sete residiam no Norte, seis em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Centro e uma no Alentejo. Quanto às faixas etárias, seis homens e três mulheres tinham mais de 80 anos, três homens tinham entre 70 e 79 anos e quatro homens tinham entre 60 e 69 anos.